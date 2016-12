23 marzo 2015 Monza, 15enne travolto e ucciso da un Suv: il pirata della strada si è costituito L'uomo, un 44enne brianzolo, si è presentato con un avvocato al comando della polizia locale della città. E' indagato, ma a piede libero Tweet google 0 Invia ad un amico

21:53 - Si è costituito il pirata della strada che domenica mattina a Monza, alla guida di un Suv Audi, ha provocato l'incidente in cui è morto il 15enne Elio Bonavita e sono rimaste ferite altre 4 persone. L'uomo, un 44enne brianzolo, si è presentato con un avvocato al comando della polizia locale della città. Avrebbe raccontato la sua versione sulla dinamica dell'incidente e sarebbe stato denunciato a piede libero.

Il pirata della strada è passato con il rosso e ha provocato un incidente che ha coinvolto altre cinque auto. La vittima dello schianto stava andando a giocare a calcio accompagnato dai suoi genitori. La madre del ragazzo è ricoverata in prognosi riservata con gravi fratture.



Alfano: "Proporrò in Cdm il reato di omicidio stradale" - La tragedia di Monza ha portato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, a scrivere su Twitter: "Ora basta. Omicidio stradale. Lo proporrò subito in Consiglio dei ministri", mentre il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, ha spiegato: "Lavoriamo per inserire il reato di omicidio stradale e dare un segnale ben preciso, un deterrente".