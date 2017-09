Monza, 13enne muore in ospedale per meningite di tipo C

Un ragazzo di 13 anni è morto di meningite di tipo C nel reparto di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale San Gerardo di Monza. Ricoverato mercoledì, era mantenuto in vita dall'Ecmo, la macchina "cuore polmoni" per la circolazione extracorporea. Il ragazzino però non ce l'ha fatta. "Esprimo il mio cordoglio alla sua famiglia in questo momento di grande dolore", ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.