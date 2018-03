Molesta una ragazza in un locale, ma lei è un carabiniere: arrestato a Milano

Un nigeriano 21enne con precedenti è stato arrestato dopo aver molestato una giovane carabiniere donna fuori servizio. E' successo in un locale di Milano, in zona Porta Garibaldi. L'uomo prima ha chiesto insistentemente di assaggiare il drink della 23enne, poi, al suo rifiuto e dopo aver tentato invano lo stesso approccio con altre giovani, è tornato e l'ha palpeggiata. Bloccato dalla militare, è stato arrestato da una pattuglia di colleghi.

Nonostante la donna, che stava trascorrendo la serata con alcune amiche, si fosse qualificata come appartenente all'Arma, il nigeriano ha continuato a toccarla. L'uomo, già noto per reati contro il patrimonio, è stato bloccato con l'aiuto del personale del locale fino all'arrivo dei carabinieri. Ora è in carcere con l'accusa di violenza sessuale e violenza a pubblico ufficiale. Si sta indagando per accertare se altre ragazze presenti siano state molestate dall'arrestato.