Moavero: "La ragazza trattenuta in Pakistan sta tornando in Italia" | Il fratello: "E' stata lei a volerci andare"

"Il positivo esito, che ha posto fine a una grave violazione dei diritti fondamentali della giovane donna - si legge in una nota del ministero degli Esteri -, è stato reso possibile, a seguito del personale interessamento del ministro, dall'efficace azione della nostra Ambasciata a Islamabad in stretto raccordo con la Farnesina".



Il fratello: "Lei è voluta andare in Pakistan" - "Non volevamo il suo uomo nella nostra famiglia perché non è una bella persona, è pericoloso, non è vero che non volevamo studiasse". Sono le parole di Raza, fratello di Memoona Safdar. "Lei è voluta andare in Pakistan, poi voleva tornare, mio padre le ha detto che non avremmo accettato, ma lei lo ha sposato e da quello che so aspetta forse un figlio".