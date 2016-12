Milano, vuole rapire bimba di 9 anni:uomo arrestato a due passi dal Duomo

"Vieni con me, figlia mia. Andiamo a casa", avrebbe detto l'uomo avvicinandosi alla bambina. Quest'ultima, però, non lo aveva mai visto e così ha iniziato a gridare richiamando l'attenzione dei presenti e costringendo il rapitore a scappare.



La sua fuga è durata pochissimo, interrotta da due agenti di polizia penitenziaria e da una pattuglia di vigili che lo hanno arrestato. Non volendo farsi identificare, l'uomo ha dato in escandescenze e ha causato il ferimento di due tra i militari. Si tratta di un italiano 46enne, senza fissa dimora e con precedenti per stalking, porto abusivo d'armi e ricettazione.