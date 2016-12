00:06 - Una volante della polizia è rimasta coinvolta a Milano in un incidente con altre due macchine. I due poliziotti che erano nell'auto sono stati portati in ospedale per le cure. La volante stava raggiungendo un'altra pattuglia per un inseguimento, quando lungo viale Certosa è rimasta coinvolta in un incidente con altre due macchine. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo grave.