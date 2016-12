Milano, vivo dopo 42 minuti sott'acqua: "Sono rinato a 15 anni"

12 febbraio 2016 14:44 Milano, vivo dopo 42 minuti sottʼacqua: "Sono rinato a 15 anni" Lo scorso aprile si tuffò nel Naviglio e rimase incastrato sul fondo, dato per morto è riuscito a salvarsi: "Vivo per il mio fratellino"

Vivo per miracolo, dopo un tuffo nel Naviglio e 42 minuti trascorsi sott'acqua, Michael si sente un miracolato: "Sono rinato a quindici anni". In un'intervista al Corriere della Sera racconta la faticosa riabilitazione e parla dell'amore che lo lega al fratellino down: "Ho avuto molta paura di non rivederlo, è quello che mi ha dato la forza di guarire".

Era stato dato per spacciato, perché era rimasto sott'acqua per un tempo che di solito condanna alla morte e aveva soltanto una possibilità su un milione di farcela. Michael ha sorpreso tutti: "Ho avuto molta paura di non rivedere più mio fratello, la persona a cui voglio più bene al mondo - ha detto -. Quello mi ha dato la forza di guarire è di tornare a casa per lui".