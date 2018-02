Milano, violenza sessuale in camera d'albergo: un arresto

Un marocchino di 30 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una straniera della stessa età, stuprata in un albergo a Milano. La donna ha detto di essere stata violentata in camera e di aver atteso che il suo aggressore si addormentasse per chiedere aiuto. Quando i poliziotti sono entrati nella stanza, il 30enne dormiva. Il nordafricano è stato portato in carcere, mentre la vittima è stata accompagnata in clinica per una visita.