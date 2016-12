Milano, violenza carnale: arrestato

Un pregiudicato salvadoregno di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una ragazza di 29 anni nel settembre 2015 minacciandola con una pistola. Il giovane fa parte della gang latina "Ms13": avrebbe violentato la vittima come ritorsione per essere stato truffato dal fidanzato di quest'ultima, un piccolo spacciatore che gli avrebbe venduto bicarbonato al posto di cocaina.