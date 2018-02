Milano, violentava e rapinava escort dopo averle drogate: arrestato

E' accusato di aver violentato e rapinato numerose escort in varie città italiane un italiano, di 51 anni, che è stato arrestato dalla polizia di Milano . L'uomo, un disoccupato con diversi precepenti per reati contro il patrimonio, aveva un comportamento "seriale". E' accusato di violenza sessuale aggravata e rapina in merito a tre casi accertati, mentre altri venti sono ancora al vaglio degli invetigatori.

Agiva sempre con lo stesso modus operandi - Gli episodi sono avvenuti in diverse città, l'arrestato si spostava in base alle escort che sceglieva. Il modus operandi era sempre uguale: prendeva appuntamento con la sua vittima, in qualche modo riusciva a somministrare un cocktail di farmaci e le violentava quando erano in stato confusionale. A quel punto portava via i contanti che trovava in casa.



Prime indagini nel 2016 - Gli agenti del commissariato hanno iniziato le indagini nel 2016 dopo la denuncia arrivata da una escort brasiliana. La donna, confrontandosi con altre, ha scoperto di non essere l'unica vittima del maniaco. Grazie alle telecamere installate nel suo palazzo è stato possibile recuperare l'immagine dell'uomo, individuato nei mesi successivi e considerato autore di una lunga serie di episodi.