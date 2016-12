Milano violenta, rivalità tra gang rivali: 35enne sudamericano muore in ospedale dopo pestaggio

Ancora violenze tra latinos a Milano, dopo l'uccisione di un domenicano per uno sgarro in un giro di droga. Un sudamericano di 35 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato pestato da alcuni connazionali. L'uomo è stato aggredito alle 2 di notte a Bollate, nella periferia del capoluogo lombardo, ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Per i carabinieri l'aggressione sarebbe scattata nell'ambito di rivalità tra gang rivali.