2 novembre 2015 Milano, va a San Siro per una partita e torna a casa dopo 11 anni Uno svizzero, in trasferta per una partita di Champions League nel 2004, si è perso nei bagni dello stadio e ha vissuto come senzatetto

E' una storia che ha dell'incredibile quella che vede protagonista Rolf Bantle, un 71enne svizzero, che nel 2004 si è perso nei bagni di San Siro e ha fatto ritorno a casa solo 11 anni dopo. L'uomo, che il 24 agosto 2004, aveva seguito il Basilea per assistere alla partita di Champions League contro l'Inter, non è stato in grado di ritrovare la sua auto nel parcheggio e di fare ritorno nel suo Paese. Ha vissuto per strada a Milano e per tutti questi anni è stato adottato dal quartiere Baggio. "Tutti - ha raccontato - hanno iniziato a chiamarmi Rudi. Ben presto non ho avuto più motivo di andare a casa".

La storia di Rolf Bantle è stata raccontata dal giornale svizzero Schweiz am Sonntag: l'uomo non trovando l'auto e non avendo un cellulare, dopo aver speso i 20 euro che aveva con sé, era rimasto in città e aveva vissuto per strada grazie all'aiuto degli studenti universitari del quartiere Baggio che ogni giorno gli portavano da mangiare, bere e vestiti. Ad aggravare la sua situazione anche la mancanza di una famiglia che potesse cercarlo e i suoi problemi con l'alcol.



#BASILEAMILANO Si perde nei bagni di San Siro, torna a casa 11 anni dopo https://t.co/sSK3NEyzsM pic.twitter.com/96zWF3d4u0 — Ticinonline (@Ticinonline) 1 Novembre 2015