Milano, ustionata dentro a una baracca: grave 18enne straniera

Una 18enne straniera senza fissa dimora è stata trovata con ustioni alle mani e al volto in piazza Tirana, a Milano. Dopo una prima ipotesi che parlava di aggressione, i carabinieri ha invece confermato che si è trattato di un incidente "domestico". La ragazza, di origine romena, si trova ora all'ospedale Niguarda in gravi condizioni ma non correrebbe pericolo di vita.