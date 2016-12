Milano, uomo impiccato in strada

Un 35enne è morto, a Milano, verso le 6.30 in via Francesco Ardissone. Lo hanno trovato i soccorritori impiccato in strada. All'arrivo del 118 e dei carabinieri, l'uomo era già morto. Si tratta di un giovane straniero: nelle tasche, infatti, i militari dell'Arma, hanno trovato dei documenti non italiani. Sulla sua identità sono ancora in corso accertamenti in collaborazione con le autorità consolari.