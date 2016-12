Milano,uomo gambizzato da fidanzata

13:31 - Un uomo di 40 anni è stato "gambizzato" dalla fidanzata, a Milano, dopo un litigio avuto in un bar. La donna, 35 anni e con un precedente per guida in stato di ebbrezza, ha ferito il compagno ed è fuggita su un'auto dopo aver esploso i colpi. E' stata arrestata dalla polizia alcune ore dopo in un altro locale a poca distanza, visibilmente ubriaca. L'uomo è stato portato in condizioni non gravi all'ospedale San Carlo. Ignoti i motivi del gesto.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X