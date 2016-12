Milano, uomo accoltellato in camper

18:48 - Il cadavere di un uomo, con ferite da accoltellamento, è stato trovato all'interno di un camper nel cortile di un palazzo in via Fabio Massimo, a Milano, non lontano dalla stazione Rogoredo. La vittima si chiamava Andrea Pobbiati, di 23 anni. I carabinieri hanno spiegato che il giovane è stato colpito da almeno 15 coltellate all'addome e alla schiena. A segnalare il corpo sono stati i residenti dello stabile.

L'uomo era incensurato e svolgeva saltuariamente lavoretti. Da sei mesi viveva nel camper dato in affitto da un 50enne italiano a cui dava 100 euro al mese.