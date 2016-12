Milano: un medico aggredisce e molesta sette donne al parco, arrestato

Un medico di Milano è stato arrestato con l'accusa di aver molestato almeno sette donne in due mesi al Parco Lambro. All'alba o al tramonto, tra il 26 ottobre e il 4 dicembre, con il volto coperto da un casco o un cappuccio, avrebbe aggredito, palpeggiandole e in un paio di casi cercando di trascinarle in mezzo ai cespugli, donne intente a fare jogging. Una delle vittime è stata addirittura aggredita tre volte in giorni diversi.