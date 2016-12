Milano, uccise a sprangate un rivale: arrestato un rom dopo tre anni

Arrestato un 23enne rom del campo di Milano di via Chiesa Rossa che nel 2013 aveva ucciso un rivale di un'altra famiglia nel parcheggio del San Raffaele. La vittima, il 49enne Luca Braidic, il 6 novembre di quell'anno era stata presa a sprangate in testa. Tre anni fa i carabinieri fermarono sei persone, ma il giovane, all'epoca 19enne, sfuggì. Martedì sera i carabinieri lo hanno trovato in zona Navigli e lo hanno fermato.