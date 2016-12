Milano, uccide figlio e accoltella moglie e figlia: poi si suicida

19:24 - Tragedia familiare all'alba a Milano, in largo Caccia Dominioni. Rowell Alvarez, filippino 43enne, ha ucciso il figlio sedicenne a coltellate ferendo anche la moglie e la figlia di 20 prima di togliersi la vita. Sul posto per le indagini e i rilievi scientifici si trova la polizia di Stato. A dare l'allarme è stata la moglie, ferita dal marito con alcuni fendenti di coltello alla schiena.

La donna, di 48 anni, è stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli di Milano e non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi le condizioni della figlia, una ragazza di 20 anni, ferita da una coltellata all'addome, che è stata trasportata in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.



Quando i soccorritori sono arrivati nell'appartamento si sono trovati di fronte a una scena raccapricciante, con il capofamiglia già deceduto, sul letto, che ancora stringeva un coltello conficcato nella sua stessa gola. Ai suoi piedi, riverso a terra, il figlio, anch'egli privo di vita, con la gola tagliata.



Il filippino aveva già ucciso - Il 6 gennaio 2005 Rowell Alvarez aveva ucciso un marocchino in viale Stelvio durante una lite scoppiata per futili motivi. Il 30 gennaio 2014 era stato scarcerato e affidato ai servizi sociali. Aveva, inoltre, precedenti per resistenza e lesioni personali.