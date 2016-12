Milano, uccide compagno della ex

Ha ucciso con 12 coltellate il nuovo compagno dell'ex moglie e poi è fuggito. E' accaduto nella tarda serata di giovedì a Milano: l'uomo, un sudamericano di 40 anni, ha atteso il rivale all'uscita della palazzina in cui abita la ex e lo ha aggredito. La vittima, un 49enne, è stato trasportato dal 118 in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda dove però è deceduto. L'omicida è al momento ricercato dalla polizia.