Milano, trovato alloggio provvisorio per il 72enne che dormiva in auto

Sarà un Natale diverso dai precedenti quello che si prospetta a Ruggiero, 72enne senza tetto di Barletta malato di diabete, al quale è stata assegnata una sistemazione provvisoria dalla regione Lombardia. Il pensionato, infatti, ha vissuto per sette anni nella sua auto alla periferia ovest di Milano e i suoi appelli, giunti all'orecchio dell'assessore regionale alla casa Fabrizio Sala, sono stati finalmente accolti e hanno permesso di risolvere l'assurda vicenda.

Il caso ha dato il via ad uno scontro istituzionale relativo all'assegnazione delle case popolari, facendo rimbalzare la responsabilità per la loro destinazione tra Palazzo Marino e il Pirellone, i quali stentano a trovare un accordo chiaro e definitivo.



Nonostante tutte le difficoltà, il pensionato non si scoraggia e la sua battaglia ha dato uno scossone ai palazzi delle politica, con la speranza che questa soluzione provvisoria diventi al più presto definitiva. L'unica cosa certa è che Ruggiero potrà finalmente passare questo Natale al caldo delle mura domestiche.