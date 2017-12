Milano, treno regionale vuoto in fiamme alla stazione Centrale

Momenti di paura alla stazione Centrale di Milano per un treno in fiamme. Nessuna persona è rimasta intossicata o ferita. Il vagone faceva parte di un treno regionale diretto a Tirano (Sondrio). L'incendio avrebbe interessato inizialmente un paio di sedili per poi propagarsi. L'ipotesi è che il rogo possa essere stato provocato da un corto circuito dell'impianto di riscaldamento del treno.

Per evitare che il denso fumo bianco si propagasse nella struttura, il treno è stato spostato su un binario morto all'esterno della stazione.



I dettagli dell'operazione sono stati diffusi sulla pagina Twitter ufficiale dei vigili del fuoco, con le seguenti parole: "14:25, concluso senza criticità presso la stazione Centrale l’intervento dei #vigilidelfuoco per l’#incendio di 2 carrozze di un convoglio in sosta: le operazioni si sono concluse spostando i vagoni in un binario morto".