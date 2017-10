Milano, travolse e uccise un uomo senza soccorrerlo: dopo la condanna arriva l'ok ai domiciliari

Sì alla scarcerazione per Franko Della Torre, il 33enne che il 30 aprile, passando con il rosso a un incrocio a Milano , travolse con il suo suv l'auto di Livio Chiericati . Fuggì senza prestare soccorso al 57enne, morto poi in ospedale. A dare l'ok alla richiesta della difesa è stato il gup di Milano Natalia Imarisio, il giorno dopo la condanna a 7 anni e mezzo . Per Della Torre è stata dunque disposta la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.

Della Torre resterà nel carcere di San Vittore fino a che il dispositivo elettronico non sarà disponibile.



L'incidente avvenne all'alba di una domenica mattina in viale Monza, che collega piazzale Loreto con Sesto San Giovanni. Nel video, ripreso da una telecamera di sicurezza, si vede l'auto di Della Torre, sfrecciare a velocità folle quando il semaforo era diventato rosso già da una decina di secondi. L'impatto con la vettura di Chiericati fu violentissimo. Della Torre non prestò alcun tipo di soccorso e si diede alla fuga.



Davanti al giudice si giustificò dicendo di aver avuto "un colpo di sonno" ma questo non bastò ad evitargli una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere e una provvisionale da 100mila euro ai familiari della vittima, in attesa che un magistrato civile quantifichi l'esatta entità del risarcimento economico. Il gup ha accolto la richiesta del legale difensore che aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare sulla base di altri casi analoghi.