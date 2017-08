Milano, traffico internazionale di droga: 21 arresti

La polizia ha arrestato 21 persone a Milano e in altre città del Centro-Nord per traffico internazionale di droga. Le persone finite in manette sono italiani e sudamericani appartenenti a un gruppo criminale: 14 di loro sono stati condotti in carcere, mentre per gli altri sette è scattato l'obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.