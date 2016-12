Milano, tossici si bucano davanti a un asilo

Due tossici si preparano indisturrbati una dose da iniettarsi, sul marciapiede di una strada trafficatissima, alla luce del sole, incuranti di tutto e di tutti. La video-denuncia arriva dalle mamme che portano i loro figli in un asilo di via Settembrini, a Milano, in zona Stazione Centrale. Il consumo di eroina, lamentano, avviene dietro l'istituto.