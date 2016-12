Milano, tentò di dare fuoco alla moglie: 52enne morto per le ustioni, illesa la donna

E' morto all'ospedale di Niguarda l'albanese di 52 anni che venerdì a Gorgonzola , nel Milanese, ha tentato di dar fuoco alla moglie , da cui si stava separando, rimanendo però avvolto dalle fiamme e ustionato su quasi tutto il corpo. Le condizioni dell'uomo erano state definite fin da subito disperate. Per salvarsi, la donna si era lanciata dal balcone al primo piano, atterrando illesa sulla tettoia di un negozio sottostante.

Il 52enne ha agito con premeditazione: ha atteso che in casa non ci fossero i tre figli, poi ha versato una tanica di benzina sulla donna. La moglie si è salvata perché la pietra dell'accendino si è inzuppata e ha impedito all'uomo di accedere subito il fuoco. Ciò le ha permesso di scappare lanciandosi dal balcone. Quando è riuscito a innescare la fiamma con l'accendino, l'albanese è stato avvolto dal fuoco, riportando ustioni sul 97% del corpo, e ha tentato di salvarsi scendendo in strada.