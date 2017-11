Milano, tentato furto finisce in tragedia: ladro precipita da un ponteggio e muore

Il volo dal quarto piano non gli ha lasciato scampo. È morto così un uomo, non ancora identificato, forse un ladro, che si era arrampicato lungo i ponteggi dell’impalcatura di un cantiere edile di un palazzo nella zona Porta Romana a Milano. Sul posto sono accorse le volanti della polizia e i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.