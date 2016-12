Milano, tentata rapina: 16enne ferito con una coltellata

Un 16enne è stato accoltellato a Milano mentre si recava a scuola. E' accaduto in Stazione Centrale , dove il giovane ha subito un tentativo di rapina ed è stato anche picchiato. Non si trova in pericolo di vita. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda . Avrebbe riportato ferite di striscio all'addome laterale e a una gamba inferte con un coltellino.

E' stato lo stesso ragazzo a raggiungere la scuola, l'istituto dei Salesiani che si trova non distante dalla stazione, in via Copernico. Lì ha chiesto aiuto a una pattuglia di militari che hanno chiamato il 118.



Alla polizia il giovane ha raccontato di essere arrivato in treno come ogni mattina intorno alle 8, e di essersi recato nelle toilette della stazione dove è stato avvicinato da un uomo, pare straniero, che gli ha intimato di consegnare il cellulare e i soldi. Lui ha reagito, venendo picchiato e poi accoltellato.