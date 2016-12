Milano, tenta di uccidere la madre

In preda a una crisi di nervi un ingegnere di 35 anni ha cercato di strangolare la madre di 68 anni con una cintura. Solo l'intervento dei parenti, accorsi per le urla, ha evitato il peggio. E' accaduto in un appartamento a Milano. Quando i familiari gli si sono avventati addosso, l'uomo si è buttato dal secondo piano dello stabile. Ora è agli arresti, piantonato ospedale in condizioni critiche, con l'accusa di tentato omicidio.