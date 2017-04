Milano, tensione tra migranti e forze dell'ordine: contusi un agente e un militare

Secondo la prima ricostruzione, un africano sui 25 anni avrebbe avvicinato un militari in servizio per "Strade sicure" aggredendolo verbalmente. Oltre agli insulti l'uomo, che soffre di problemi psichici, sarebbe poi passato alle mani toccando il militare sul petto all'altezza dell'arma. Il militare ha quindi tentato di allontanare l'africano, il quale ha però reagito con con calci e pugni.



A quel punto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, dopo una breve colluttazione, ha costretto l'africano a salire sulla vettura di servizio. Mentre i carabinieri lo caricavano in auto una folla di curiosi ha iniziato a formarsi per assistere alla scena: tra questi anche due extracomunitari, che hanno lanciato degli oggetti contro i militari e i carabinieri, insultandoli. Un militare e un carabiniere sono rimasti lievemente contusi, mentre l'africano è stato portato in caserma per essere identificato. Dopo il fermo del giovane, per un po' la situazione sul piazzale è rimasto tesa. Carabinieri e polizia hanno dovuto allontanare i suoi amici che volevano protestare.