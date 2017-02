Milano:tassisti lanciano uova, autista Ncc estrae pistola giocattolo

A Milano alcuni tassisti, per protesta, hanno imbrattato con uova l'auto di servizio di un conducente a noleggio. L'uomo, che aveva appena accompagnato un cliente in piazza Luigi di Savoia, ha risposto estraendo una pistola. Solo successivamente si è scoperto che si trattava di un'arma giocattolo. Grazie al numero di targa, l'autista Ncc è stato rintracciato e denunciato per minacce.

L'uomo, rintracciato dalle forze dell'ordine, non aveva più l'arma giocattolo con sé, ma ha ammesso di averla gettata mentre si allontanava dai tassisti. E ha raccontato di aver estratto la pistola perché i tassisti avevano assunto un atteggiamento minaccioso.



Nei giorni scorsi si sono già verificati numerosi episodi di aggressioni nei confronti di conducenti Uber, presi di mira dai tassisti con lanci di uova e danneggiamenti ai veicoli.



Intanto, in tutta Italia prosegue la protesta dei tassisti, che martedì saranno convocati al ministero delle Infrastrutture e manifesteranno davanti alla Camera. E a Roma per il quinto giorno consecutivo il servizio taxi è fermo: vengono garantiti solo i servizi per gli utenti disabili e quelli da e per gli ospedali.