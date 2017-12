Milano, tafferugli tra militanti di Forza Nuova e centri sociali

A Milano si sono registrati tafferugli tra esponenti di Forza Nuova e appartenenti ai centri sociali. Lo scontro è avvenuto in zona Stadera, nella periferia sud della città. Qui i militanti del movimento di estrema destra hanno organizzato un banchetto per chiedere che le case popolari vengano assegnate solo agli italiani. I due gruppi sono venuti a contatto ma grazie all'intervento della polizia la situazione non è degenerata.