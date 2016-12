Milano, suora 63enne sventa furto in libreria e blocca il ladro: arrestato

Una suora blocca un ladro e riesce a farlo arrestare. E' accaduto nella libreria delle edizioni Paoline, a Milano . Suor Giusi , 63 anni, ha notato che un 50enne stava rubando alcuni cd. Quando la religiosa ha tentato di bloccarlo, l'uomo ha tentato la fuga trascinando la suora giù per la scala . Subito dopo è intervenuta la polizia che ha arrestato il malvivente. La suora se l'è cavata con una prognosi di 18 giorni per una distorsione alla caviglia.

"Ho anche perso una scarpa - ha raccontato suor Giusi, che vive nella Comunità delle Figlie di San Paolo -, ma sono rimasta lo stesso attaccata alla sua borsa".



"Non so se lo rifarei - ha ammesso la religiosa -. Qualcuno mi ha consigliato di non farlo più..."