Milano, stalker scarcerato chiama vittima: "Sono fuori, ho vinto io"

Un uomo di 68 anni, arrestato per stalking e rilasciato pochi giorni dopo, ha ripreso a perseguitare le sue due vittime non appena uscito dal carcere. E' successo a Milano. Dopo essere tornato in libertà, l'uomo ha telefonato a una delle due donne, per cui aveva ricevuto anche un divieto di avvicinamento, dicendo: "Sono fuori, ho vinto io". La polizia lo ha nuovamente arrestato in meno di una settimana, mentre seguiva una delle vittime.