Milano,spari a pregiudicato: ferito

Un albanese di 28 anni, pregiudicato, è stato ferito la scorsa notte a Milano a colpi di pistola. Le sue condizioni non sono gravi. Il fatto è avvenuto in zona Città Studi, dove l'uomo è stato raggiunto in strada da colpi d'arma da fuoco a torace, braccio e spalla. Trasportato in codice giallo in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.