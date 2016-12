Milano,spara al marito e si suicida

Una donna di 67 anni ha sparato al marito 69enne e si è poi tolta la vita. E' successo a Bernate Ticino, in provincia di Milano. Maria Luisa Mazzanti, pensionata, era affetta da sindrome bipolare. Roberto Marsi, colpito agli organi genitali, è grave ma non in pericolo di vita. E' stato lui stesso, che deteneva regolarmente l'arma utilizzata dalla coniuge, a fornire agli inquirenti la prima ricostruzione di quanto accaduto.