Milano, soccorre fidanzata epilettica ma lo scambiano per aggressore

Si pensava ad una aggressione per questo una volante della della polizia è arrivata di corsa in via Procaccini a Milano dove un passante aveva segnalato il fatto. Il testimone aveva denunciato di aver visto una giovane presa a sberle da un ragazzo che, dopo averla spinta contro un muro, le avrebbe aperto la bocca obbligandola ad ingoiare un oggetto. In realtà non era un litigio ma un ragazzo che aiutava la propria compagna durante una crisi epilettica.