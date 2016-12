Milano, smantellato traffico di droga dai Paesi Bassi: 31 arresti

Smantellato un gruppo criminale specializzato nel traffico internazionale di stupefacenti. La banda, stando a quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile di Milano, da gennaio a luglio 2014 avrebbe importato cocaina dai Paesi Bassi per poi venderla nelle provincie di Milano e Monza Brianza. Trentuno le ordinanze di custodia in carcere e numerose le perquisizioni in tutta la Lombardia.