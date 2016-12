Milano, si travestono da arabi e tentano rapina alla Banca del Marocco

Si sono travestiti con abiti della tradizione araba e hanno tentato di rapinare una filiale milanese della Banca del Marocco. Per "immedesimarsi" maggiormente nella parte, i rapinatori si erano inoltre colorati le mani con del trucco scuro. Il colpo però non è riuscito e, dopo una breve fuga, i due, entrati in banca armati e con maschere in lattice sul volto, sono stati arrestati. Fuggito invece il "palo".