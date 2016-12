Milano, si rompe condotto idrico: intere zone senza acqua

Foto di @SS3Jimmy

Il quartiere intorno a via Mecenate, nelle zone Sud Est di Milano, è rimasto senza acqua per alcune ore a causa della rottura di un grosso tubo dell'acquedotto in via Lombroso. Si sono creati anche allagamenti. Disagi si sono verificati per la mancanza di acqua anche all'aeroporto di Linate. Alle 17 l'acqua ha ricominciato a tornare nella case e la pressione, ha spiegato l'assessore all'Ambiente del Comune Marco Granelli, è tornata alla normalità.