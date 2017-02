Milano, si butta dall'auto del padre: 17enne uccisa da camion

Una ragazza di 17 anni, mentre era bordo dell'autovettura condotta dal padre, si è slacciata la cintura di sicurezza, ha aperto lo sportello e si è lanciata in strada. Proprio in quel momento, nello stesso senso di marcia transitava un autoarticolato che l'ha travolta e uccisa. E' successo a Segrate (Milano), sulla strada Cassanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dopo l'accaduto, il camion non si sarebbe fermato.