Milano, si apre una voragine tra i binari del tram: nessun ferito

19:51 - Una voragine di circa due metri sia di lunghezza sia di profondità si è aperta a Milano, in via Lazzaretto, non lontano da Porta Venezia. Il manto stradale è sprofondato, forse a causa del maltempo, proprio tra i binari del tram, rendendo impossibile il transito dei mezzi. Nessun veicolo è rimasto fortunatamente coinvolto e non ci sono feriti. La circolazione è stata interrotta mentre l'Atm ha istituito un servizio di bus sostitutivi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune e gli agenti della polizia locale.