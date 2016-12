Milano, sgomberati centri sociali: scontriE la protesta arriva anche nel centro città

18 novembre 2014 Milano, sgomberati centri sociali: scontri

E la protesta arriva anche nel centro città Momenti di tensione durante lo sgombero di due centri sociali. Aggredita una troupe di Mediaset. Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni, i manifestanti pietre e incendiato cassonetti. A Torino gli abusivi hanno impedito i controlli alle palazzine olimpiche

21:44 - Cariche delle forze dell'ordine e lancio di fumogeni a Milano nel corso di uno sgombero di due centri sociali adiacenti, nella zona sud della città. Gli agenti hanno anche lanciato lacrimogeni, mentre gli antagonisti hanno scagliato pietre e incendiato cassonetti. Durante gli scontri è stata aggredita dagli esponenti dei centri sociali anche una troupe di Mediaset. Nove persone sono state portate in Questura di cui 3 arrestate e 4 denunciate.

I disordini si sono verificati in via Ravenna e via Pomposa, in particolare nei pressi del centro sociale "Corvaccio". La situazione si è poi tranquillizzata nella tarda mattinata, ma sul posto sono rimaste le forze dell'ordine, che continuano a presidiare le attività di sgombero degli abusivi.



Scontri in serata in centro città - E dopo gli scontri in via Ravenna un altro contatto tra antagonisti e forze dell'ordine è avvenuto in serata in una zona centrale, in via Ausonio, dove un centinaio di persone è arrivata in corteo partendo proprio dal centro sociale il Corvaccio in via Ravenna. I manifestanti avevano annunciato che sarebbero arrivati davanti al carcere di San Vittore ma in via Ausonio hanno lanciato pietre, bottiglie e petardi contro gli agenti in tenuta antisommossa che hanno risposto manganellando e lanciando a mano lacrimogeni. Il gruppo ha anche tentato di allestire una barricata, ma poi ha rinunciato e si è sciolto nelle strade limitrofe. Non ci sarebbero feriti. Danneggiate le vetrate di alcune banche e imbrattate con la vernice le vetrine di alcuni negozi.



Torino, tensione occupanti-Comune - Non solo Milano. Momenti di tensione si sono verificati anche a Torino davanti alle palazzine, occupate da due anni, di via Giordano Bruno che nel 2006 hanno ospitato gli atleti delle Olimpiadi invernali. Un centinaio di rifugiati ha impedito ad alcuni consiglieri comunali di visitare gli alloggi. La commissione doveva verificare le "condizioni di degrado della proprietà comunali".