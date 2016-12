07:58 - Due centri sociali sono stati sgomberati a Milano. Si tratta di due villette che si trovano in via Ravenna dove si sono presentate le forze dell'ordine in assetto antisommossa. Nei giorni scorsi, nella stessa via, erano state eseguite perquisizioni ad antagonisti per la vicenda dell'assalto a una sede del Pd durante un'assemblea del Sunia.