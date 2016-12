Milano, sequestrati 20mila libri per un valore di milioni di euro a Marcello Dell'Utri

15:21 - I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Monza, su richiesta della Procura di Milano, hanno sequestrato 20mila volumi di notevole rilevanza storica e documenti archivistici datati tra il 15esimo e il 19esimo secolo. I libri, che valgono alcuni milioni di euro, si trovavano nell'appartamento di Marcello Dell'Utri, accusato di ricettazione ed esportazione illecita all'estero di opere d'arte.

Le indagini, tuttora in corso, hanno consentito di accertare la presenza "di opere asportate, in epoca e con modalità ancora ignote, da biblioteche pubbliche ed ecclesiastiche insistenti sull'intero territorio nazionale". A Dell'Utri, noto anche come famoso collezionista e di fatto inventore della fiera del Libro Antico, sono contestate le ipotesi di reato di collocazione e rimozione illecita di beni culturali, di uscita o esportazione illecita di beni culturali e di ricettazione.



Il sequestro è avvenuto in parte nella biblioteca della sua Fondazione, in via Senato, attualmente chiusa, e in parte presso un magazzino di deposito, l'Opencare in via Piranesi. Dei ventimila volumi, circa 3000 farebbero parte del 'sancta sanctorum', la collezione privata di Dell'Utri, tenuta nelle sue pertinenze con libri rari anche del XV Secolo.



Il sequestro parte da un'indagine condotta oltre un anno fa dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico di Monza, che in questi mesi hanno compiuto accertamenti sulla provenienza dei volumi. L'indagine è nata dalla vicenda del saccheggio della storica biblioteca dei Girolamini, nel centro antico di Napoli, dalla quale furono sottratti migliaia di libri, molti dei quali di inestimabile valore. Secondo il pm di Milano che ha coordinato l'inchiesta, Luigi Luzi, non sono però stati trovati collegamenti con i volumi sequestrati all'ex senatore.