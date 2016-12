1 ottobre 2014 Milano, sequestrati 20 mln di elastici per "loom bands": "Possono essere cancerogeni" A sollevare le preoccupazioni per la salute di chi indossa questo tipo di braccialetti è stato per primo un laboratorio britannico che si occupa di eseguire test sulla sicurezza di gioielli e bigiotteria Tweet google 0 Invia ad un amico

23:10 - Sono stati il must dell'estate 2014, hanno impazzato tra i ragazzini che ne hanno indossati tanti e coloratissimi, ma i braccialetti fatti con gli elastici, i cosiddetti "loom bands", possono essere tossici. A Milano la polizia locale ha sequestrato venti milioni di elastici colorati che risulterebbero tossici e addirittura cancerogeni nel caso di una reazione con il sudore della pelle.

Tre cittadine cinesi, due di 40 e una di 45 anni, sono state denunciate e a loro carico sono stati emesse sanzioni amministrative per complessivi 40mila euro.



Sequestro per un valore di 3 milioni di euro - Le indagini erano partite dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e un'attività di monitoraggio in mercati, cartolerie, edicole, negozi on line. E' il secondo sequestro in Europa di articoli di questo tipo, dopo uno analogo avvenuto in Inghilterra. Il valore sul mercato si aggira attorno ai 3 milioni di euro.



L'allarme salute partito dalla Gran Bretagna - Le confezioni sequestrate dai vigili erano prive del marchio CE e non conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalla legge. Gli elastici contengono elevate quantità di ftalati, una sostanza chimica prodotta dal petrolio che serve a rendere morbido e flessibile il clorulo di polivinile (Pvc).



A sollevare le preoccupazioni per la salute di chi indossa questo tipo di braccialetti è stato per primo un laboratorio britannico che si occupa di eseguire test sulla sicurezza di gioielli e bigiotteria.