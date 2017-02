Milano, senzatetto accoltellato in strada: è in gravi condizioni

Un senzatetto è stato trasportato in ospedale per una coltellata all'addome ricevuta durante un'aggressione avvenuta in via Veniero, in zona Fiera a Milano. L'uomo, che sarebbe stato anche picchiato, si trova al San Carlo in condizioni gravi. Non è stato ancora possibile identificarlo, secondo il 118 avrebbe circa 35 anni e sarebbe straniero. Sul posto anche i carabinieri.