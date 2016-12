3 marzo 2015 Milano, scontro tra un camion e un bus di studenti in gita sull'autostrada A4 Il conducente del mezzo pesante, rimasto incastrato, è stato liberato dai soccorritori. L'incidente ha causato gravi disagi alla circolazione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:59 - Scontro sull'A4 in direzione Torino, all'altezza di Agrate, tra un camion e un pullman che trasportava una scolaresca veronese diretta a Milano. Trentacinque ragazzi sono stati soccorsi e medicati sul posto. In sei sono stati trasportati negli ospedali del Milanese e poi dimessi. Ferito il conducente del mezzo pesante che era rimasto incastrato nella cabina. Liberato dai soccorritori, è stato portato in codice giallo in ospedale.

L'uomo, il 42enne O.S. di Saronno, nel Varesotto, è stato inviato all'ospedale in codice rosso; una volta giunto al Pronto soccorso, però, i medici hanno verificato che le sue condizioni non sono gravi e hanno cambiato il codice. Lo scontro ha causato gravi disagi alla circolazione.



I 40 studenti che si trovavano sul pullman noleggiato per la gita provengono tutti da un'unica scuola, l'Istituto superiore statale Michele Sanmicheli di Verona. Si tratta di giovani che frequentano una terza e una quinta classe della scuola, che si occupa di formazione nei settori della moda, del commercio e del socio-sanitario. Il gruppo aveva in programma di visitare alcuni musei milanesi.



E' il secondo incidente simile in pochi giorni. Sempre in Lombardia venerdì scorso, a Cremona, un altro bus di studenti è rimasto coinvolto in uno scontro con un camion causando 25 feriti.