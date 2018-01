Milano, un'auto contro un carro funebre: morta una donna, tre i feriti

E' di un morto e tre feriti, uno dei quali grave, il bilancio di uno scontro tra un'auto e un carro funebre sull'autostrada A4 nel tratto fra Marcallo con Casone, nel Milanese, e Novara. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati intorno a mezzanotte. Una 55enne, di cui non si conoscono le generalità, è morta sul colpo, mentre un 56enne è grave. Feriti lievemente una 55enne e il 31enne alla guida del mezzo mortuario.