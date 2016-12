Milano, scontro auto-moto: un morto

Lo scontro tra un'auto e una moto è costato la vita a un centauro di 55 anni. L'incidente è avvenuto a Milano, all'angolo tra via Baldinucci e via Tartini. L'automobilista si è subito fermato a prestare i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. I paramedici del 118 hanno provato invano per diversi minuti a rianimare il 55enne. Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti della polizia locale.